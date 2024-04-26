"هيئة كبار العلماء": لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح.. "بيان تفصيلي"

‏ونوصي جميع المسلمين بتقوى الله تعالى، والوصية كذلك لمريدي حج بيت الله الحرام بأن يتقوا الله عند أداء هذه الشعيرة العظيمة بأن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى؛ حتى يكون حجهم مبرورًا، وسعيهم مشكورًا. والحج المبرور هو الذي سَلِم من الرفث والفسوق والجدال بغير الحق؛ كما قال تعالى: {الحج أَشْهُرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. ولا شك أن التزام الحاج بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويُسر وسكينة داخلٌ في تقوى الله في أداء نسك الحج، وفي تعظيم حُرم الله وحرماته ومشاعره؛ قال الله تعالى: {ذلك ومَن يُعظِّم حرمات الله فهو خير له عند ربه}، وقال سبحانه: {ذلك ومَن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.