شاهد من الرياض.. "الداخلية" تختتم معرضها للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي الأنظمة

واستعرضت وزارة الداخلية، طرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوضيح عقوبات مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، والمخاطر الناجمة عن التعامل معهم، ودور التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لهم، والعقوبات المترتبة على مَن يسهّل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.