بعد نشوب حريق في مسجد بـ"واحة جدة " فجرًا.. "المدني" يخلي أسرة ويسيطر على النيران

وباشرت فرق الدفاع المدني حريقًا شبّ في مسجد الأنصار بحي الواحة بجدة قبيل صلاة الفجر، وقامت بإخلاء أسرة إمام المسجد المكونة من أمّ وابنتها تسكنان بذات المسجد، قبل محاصرة الحريق الذي اندلع في ثلاجة لتبريد الماء، وامتد لأجزاء من المسجد.