بعد نشوب حريق في مسجد بـ"واحة جدة " فجرًا.. "المدني" يخلي أسرة ويسيطر على النيران

نجحت فرق الدفاع المدني في إخلاء أسرة ومحاصرة حريق اندلع في مسجد بحي الواحة بجدة.
وباشرت فرق الدفاع المدني حريقًا شبّ في مسجد الأنصار بحي الواحة بجدة قبيل صلاة الفجر، وقامت بإخلاء أسرة إمام المسجد المكونة من أمّ وابنتها تسكنان بذات المسجد، قبل محاصرة الحريق الذي اندلع في ثلاجة لتبريد الماء، وامتد لأجزاء من المسجد.
وتمت إحالة الواقعة إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص.
وقالت مصادر لـ"سبق": إن الحريق نشب في بدايته في ثلاجة لتبريد الماء، والْتهم ثلاجة أخرى، وألحق أضرارًا بالفرش، وأتى على الإنارة، بينما حوّل الدخانُ الجدرانَ إلى اللون الأسود.
وأشارت المصادر إلى أن الأسرة لم تُصَبْ بمكروه جراء الحادث، عدا حالة الهلع التي عاشتها.
وتمنّى المصلون من الجهات المختصة وفاعلي الخير التحرك لسرعة إصلاح التلفيات وإعادة تهيئة المسجد بما يضمن عودتهم له، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك بعد أن أغلق أبوابه.