"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحوّل تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.