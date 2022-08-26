"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البَرَد، مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية مساءً (الليث والقنفذة)، في حين تظهر السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي)، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحوّل تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.