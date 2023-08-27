لتحسين نواتج التعليم.. انطلاق اختبارات "مهاراتي" للمرحلتين المتوسطة والابتدائية

وتستهدف اختبارات "مهاراتي" المهارات والمعارف الأساسية المكتسبة لدى طلاب التعليم العام في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة، وهي: "لغتي والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية"، بهدف تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم والمساهمة في تجويد نواتج التعليم، والتعرُّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية، وكذلك توفير بيانات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.