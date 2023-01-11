مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة عام من الآلام لطفلة أصيبت بورم نادر في البنكرياس

بفضل من الله تمكّن فريق طبي متخصص في الجراحة العامة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم نشط من النوع النادر جدًا في البنكرياس، لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، عانت من آلام حادة طيلة عام كامل، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى أو إيجاد حل لمشكلتها الصحية.
وأضاف الدكتور وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى: فور وصول الطفلة للمستشفى برفقة ذويها تم إجراء الكشف الطبي السريري لها والاطلاع على تاريخها المَرَضي، ومن ثم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الدقيقة المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، وقد كشفت النتائج عن وجود ورم نادر جدًا بطول 9 سنتيمترات، متشابك بنهاية البنكرياس، وملتصق مع الطحال وجزء من القولون، وهو المتسبب في الأعراض التي لحقت بالطفلة طوال الشهور الماضية.
وأفاد بأن الفريق الطبي المعالج قام بدراسة كل نتائج الفحوصات، متخذًا القرار بالتدخل الجراحي العاجل؛ للحيلولة دون إصابة الطفلة بمزيد من الأعراض وانتشار الورم في كامل القولون؛ إذ تم إعطاؤها أدوية تحفظية وتطعيمات خاصة قبل العملية، مبينًا أن الجراحة استغرقت 3 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استئصال كامل الورم والطحال وجزء من القولون.
وأشار إلى جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وقد نقلت الطفلة إلى العناية المركزة؛ لمراقبة مؤشراتها الحيوية لمدة 24 ساعة، وتلقت رعاية طبية فائقة منذ اليوم الثاني في جناح التنويم، لتبدأ في تناول الطعام والشراب باليوم الرابع، وخرجت من المستشفى بمرور أسبوع على الجراحة وهي بصحة جيدة بفضل من الله، وقد انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.