مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة عام من الآلام لطفلة أصيبت بورم نادر في البنكرياس

بفضل من الله تمكّن فريق طبي متخصص في الجراحة العامة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم نشط من النوع النادر جدًا في البنكرياس، لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، عانت من آلام حادة طيلة عام كامل، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى أو إيجاد حل لمشكلتها الصحية.