"الراجحي" يشارك في اجتماع لجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المبادرة الأولى من إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إضافة إلى المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة (إلى أخي اليتيم) والتي تستضيفها دولة الكويت.