نقل مخالفين وحمل مخدرات.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على عددٍ من قائدي المركبات في الرياض وحائل والحدود الشمالية قاموا بوضع ملصقات تحمل مضامين تُثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.
وفي جازان، تمّ القبض على مواطن بحوزته 180 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها، كما تمّ القبض على مواطن قام بنقل 11 مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبة يقودها.
وفي الخرج، تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق النار على آخر إثر خلافٍ بينهما وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي الأحساء، تمّ القبض على مواطن قام بتعطيل حركة المرور بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن قام بمضايقة المارة وتعطيل السير في مكان عام.
وفي الرياض، تمّ القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي وقاموا بالمشاجرة والاعتداء بالضرب والطعن على شخصَيْن.