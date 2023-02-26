نقل مخالفين وحمل مخدرات.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على عددٍ من قائدي المركبات في الرياض وحائل والحدود الشمالية قاموا بوضع ملصقات تحمل مضامين تُثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.