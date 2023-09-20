دعمًا لجهود تطوير المنطقة.. "رتال للتطوير العمراني" تهدي "الوطن" مجسم التأسيس

وخلال حفل التدشين، الذي أُقيم اليوم، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني، عبدالله الفوزان، بالعلاقة التكاملية التي انتهجتها المسابقة، متقدمًا بالشكر للحكومة الرشيدة، وجميع منسوبي الأمانة والبلديات، وللشركاء في القطاع الخاص.. مؤكدًا أن "رتال" ستواصل مسيرتها في كل ما يختص بالطابع والارتقاء العمراني للمملكة.