دعمًا لجهود تطوير المنطقة.. "رتال للتطوير العمراني" تهدي "الوطن" مجسم التأسيس

أهدت شركة رتال للتطوير العمراني الوطن "مجسم التأسيس"؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93، الواقع بكورنيش الخبر في المنطقة الشرقية؛ وذلك استشعارًا للمسؤولية المجتمعية للشركة، ودعمًا للجهود المبذولة في تنمية وتطوير المنطقة.
ويتوافق "مجسم التأسيس" مع الهوية البصرية ليوم التأسيس بتجريد حركة الجمال والرايات المرفوعة لتوحيد القبائل في السعودية تحت راية واحدة، وملك واحد عظيم.
وخلال حفل التدشين، الذي أُقيم اليوم، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني، عبدالله الفوزان، بالعلاقة التكاملية التي انتهجتها المسابقة، متقدمًا بالشكر للحكومة الرشيدة، وجميع منسوبي الأمانة والبلديات، وللشركاء في القطاع الخاص.. مؤكدًا أن "رتال" ستواصل مسيرتها في كل ما يختص بالطابع والارتقاء العمراني للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبدالله البريكان، الشركة المنفذة لمجسم التأسيس: "من ضمن مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا سعينا في رتال على تنفيذ مجسم التأسيس؛ لإثراء نمط حياة يتماشى مع رؤية السعودية في تحسين حياة المواطن والمقيم".
وجاء الحفل برعاية أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، وبحضور رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع ورئيس مجلس إدارة مجسم وطن عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، والرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان، والمهندس عمر العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والمهندس مشعل الحربي مدير بلدية الخبر.
من جهته، أثنى أمين المنطقة الشرقية على مسابقة "مجسم وطن"، إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، التي اعتبرها نقلة نوعية في إبراز وخلق بيئة تنافسية للتعبير عن حب الوطن بمجسمات لافتة وملهمة.
وتحرص شركة رتال على خدمة المجتمع من خلال المبادرات والبرامج والمسابقات التي تعمل عليها، كمسابقة رتال العالمية لتصميم المساجد وفق رؤية رتال المجتمعية والتخصصية، وكذلك المسابقة الوطنية التي تقام سنويًّا، وتستقطب فيها الأعمال التنافسية؛ ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام.