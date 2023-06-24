stc تستثمر في بناء قدرات التعافي والحفاظ على استدامة شبكات الاتصال

استكملت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي في المنطقة، تجهيزاتها الميدانية على احتواء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة للحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات بكل سلاسة خلال موسم الحج 1444هـ عبر خطة محكمة للاستجابة السريعة.
وقد استثمرت مجموعة stc في بنيتها التحتية وتجهيزاتها لتعزيز قدرات حماية الشبكة من الأعطال، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وتضمنت التجهيزات محاكاة لسيناريوهات الأزمات المفاجئة مثل اندلاع حريق، أو انقطاع الطاقة، أو شن هجمات سيبرانية، أو انقطاع الشبكة عن العمل أو حدوث خطأ بشري، أو حصول كوارث طبيعية لا قدر الله، ومواجهة تلك السيناريوهات بكفاءة استثنائية وإعادة العمل إلى طبيعته في وقت قياسي وبشكل لا يؤثر على أداء الشبكة، وخاصة مع الاستثمار المكثف في الموارد البشرية والفنية واللوجستية.
وحددت stc إطار الأزمة أو الكارثة المحتملة على أنه حدث مفاجئ ضمن موقع جغرافي كبير يؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصال والبيانات عن عدد كبير من العملاء، وبالتالي انعزال المنطقة عن التواصل الخارجي. كما عرّفت مفهوم الاستجابة السريعة بأنه القدرة على الاستجابة الفورية والتعافي من حدث غير متوقع تشمل تداعياته التأثير على العمليات التشغيلية. وينطوي ذلك على بناء وتفعيل حلول وإجراءات وخطط فعالة للاستجابة بالنسبة للبنية التحتية التقنية الحساسة في زمن محدد للاستجابة السريعة.
أما ما يخص استعدادات الموارد البشرية والفنية للاستجابة السريعة في موسم الحج، فقد خصصت stc أكثر من 1000 شخص بمختلف المجالات بالإضافة إلى 50 فريقاً فنياً إضافياً للتدخل في حالات الطوارئ، كما هيأت 34 مركز صيانة في المشاعر المقدسة ، ووضعت نحو 200 عربة ودراجة نارية لفرقها وذلك للتدخل السريع من أجل صيانة الأعطال مع تأمين قطع الغيار وأجهزة احتياطية للمقاسم والكبائن الالكترونية ومولدات الطاقة الاحتياطية المتنقلة. أما بالنسبة لإدارة الحركة الهاتفية، فقد راعت الخطة تأمين عربات جوال متنقلة احتياطية وعربات متنقلة للربط عبر الأقمار الصناعية (VSAT) بحيث تكون جاهزة للاستخدام في حال حدوث أي طارئ.
كما تصدر مراكز التحكم لمراقبة مؤشرات الشبكة في موسم الحج التابعة للمجموعة، تقارير لحظية حول مؤشرات ومعايير خدمة المشتركين لتحسين تجربة العميل في اتصالاته الصوتية وعبر البيانات لضمان أداء الشبكة بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. وتتواصل عمليات تشغيل الأنظمة الحساسة، مع القدرة على إعادة تفعيلها في حال حصول أزمة أو عطل. وفي هذا السياق، تتوافق استراتيجية stc كلياً مع المعايير الدولية لاعتماد منظومة الأيزو ISO 22301.
ويأتي اهتمام stc بالاستجابة السريعة بهدف الحفاظ على تميز تجربة المستخدم عبر استمرار الخدمات وتخفيف التداعيات والأضرار المحتملة، إلى جانب الالتزام الوثيق بالمعايير الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستدامة التشغيلية لشبكات الاتصال. كما يتم التنسيق المستمر بين مجموعة stc والجهات الحكومية والخاصة الأخرى لتعزيز قدرة المجموعة وضمان تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها.