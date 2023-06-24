stc تستثمر في بناء قدرات التعافي والحفاظ على استدامة شبكات الاتصال

وقد استثمرت مجموعة stc في بنيتها التحتية وتجهيزاتها لتعزيز قدرات حماية الشبكة من الأعطال، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وتضمنت التجهيزات محاكاة لسيناريوهات الأزمات المفاجئة مثل اندلاع حريق، أو انقطاع الطاقة، أو شن هجمات سيبرانية، أو انقطاع الشبكة عن العمل أو حدوث خطأ بشري، أو حصول كوارث طبيعية لا قدر الله، ومواجهة تلك السيناريوهات بكفاءة استثنائية وإعادة العمل إلى طبيعته في وقت قياسي وبشكل لا يؤثر على أداء الشبكة، وخاصة مع الاستثمار المكثف في الموارد البشرية والفنية واللوجستية.