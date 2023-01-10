الزعيم_العربي_الأكثر_تأثيرًا.. "ليس مجرد لقب".. السعوديون يحتفون بصدارة ولي العهد في الاستفتاء

كل هذه العوامل وأكثر مكّنت ولي العهد من احتلال قلوب الشباب العربي عامة، والسعودي خاصة، واكتساب شعبية عريضة.. فهم يتلمسون فيه الأمل، ويرون فيه واحدًا منهم، شابًّا مثلهم، قريبًا منهم، يستمع إلى آرائهم وتعليقاتهم، ويعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم، وهو ما ترجمه اعتلاؤه صدارة الاستفتاء "القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022"، الذي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، وذلك للعام الثاني على التوالي.