مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنظِّم المؤتمر العالمي السابع للعناية الحرجة غدًا

وقال الدكتور عبدالله المطيري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر استشاري العناية المركزة، إن اللجنة المنظمة أنهت استعداداتها كافة لإخراج هذا المؤتمر بالصورة التي تليق بالمجموعة، وتتسق مع خبراتها الواسعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية.. مؤكدًا أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد نقلة نوعية على مختلف الأصعدة؛ إذ يشارك فيها عدد كبير من خبراء طب العناية الحرجة البارزين على مستوى العالم، إضافة إلى أهمية الأجندة المطروحة على طاولته.. وسيناقش حزمة من الموضوعات المختارة بعناية، من أبرزها التحديات في مجال سلامة المرضى، وسبل توفير بيئة آمنة، والارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية السعودية 2030 وغيرها، علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات، وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا.