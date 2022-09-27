مؤتمر الناشرين ينطلق في الرياض اليوم بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة وجمعية النشر السعودية

ويتضمن المؤتمر 8 جلسات حوارية و5 ورش عمل، ولقاءات بين الخبراء الإقليميين والدوليين المعتمدين والمهنيين؛ لمناقشة جميع الجوانب الرئيسية لصناعة الكتاب والنشر، مستعرضًا آفاقها المستقبلية، مع لمحة عامة عن اتجاهات السوق الحالية، وتوقعات التطور في المستقبل، خصوصًا في ظل الإقبال المتنامي على الكتب الصوتية، وتأثير التقنية وخدمات البيانات، إلى جانب البحث عن سبل الابتكار والتجديد في النشر التربوي.