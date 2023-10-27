البومجداد يحقّق إنجازاً سعودياً جديداً

وأوضح في حديثه حول ابتكاره المشارك في هذا البرنامج، أن الابتكار هو "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، وتأهل بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام، حتى بات الجهاز قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام، مثل: الفحص والصيانة والتفتيش؛ حيث تمّ تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.