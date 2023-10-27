البومجداد يحقّق إنجازاً سعودياً جديداً

تمكّن عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل المملكة العربية السعودية في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له، المهندس محمد البومجداد؛ من تحقيق المركز الأول والظفر بلقب نجم العلوم في البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، متخطياً بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، أكثر من 3000 ابتكار.
ويعد البومجداد؛ أول سعودي يحقّق هذا اللقب ليضيف إنجازاً سعودياً جديداً، حيث يعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 إحدى مبادرات مؤسسة قطر، مستهدفاً تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة، بدعمٍ من فريق هندسي متخصّص من المطوّرين وذوي الخبرة.
وتمكّن المهندس محمد البومجداد؛ الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويحمل ماجستير هندسة الروبوتات والأنظمة الذكية، من تجاوز المراحل الست من منافسات البرنامج، التي خُصصت لمجال الابتكار، وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي ضمن مبادرات مؤسسة قطر.
وأوضح في حديثه حول ابتكاره المشارك في هذا البرنامج، أن الابتكار هو "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، وتأهل بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام، حتى بات الجهاز قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام، مثل: الفحص والصيانة والتفتيش؛ حيث تمّ تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.
وثمّن البومجداد؛ دعم ورعاية الاتحاد السعودي للروبوت؛ مما مكّنه من تمثيل الوطن في عددٍ من المسابقات الخارجية، منوّهاً بقوة المنافسة في مراحلها الأخيرة والتي تحتاج إلى التركيز والملاحظة والإبداع.
يُذكر أن برنامج نجوم العلوم أسهم منذ انطلاقته في 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات، تعود بالنفع على صحة الإنسان وأساليب حياته، وتطوير الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.