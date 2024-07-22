"الأرصاد": طقسٌ شديدُ الحرارة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين تكون الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل من الليث إلى جازان.