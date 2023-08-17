وفد رفيع من "التعاون الإسلامي" يزور الصين.. و"المجتمع المسلم" في قلب المباحثات

والتقى الوفد، الذي ضم مندوبين دائمين وممثلين عن 25 دولة عضواً بالمنظمة بما في ذلك رئاسة القمة الإسلامية (المملكة العربية السعودية) ورئاسة مجلس وزراء الخارجية (موريتانيا) ومسؤولين من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، نائب وزير خارجية الصين الشعبية دينغ لي.