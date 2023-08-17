وفد رفيع من "التعاون الإسلامي" يزور الصين.. و"المجتمع المسلم" في قلب المباحثات

زار وفد رفيع من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، جمهورية الصين الشعبية، برئاسة سفير جمهورية جيبوتي ومندوبها الدائم لدى المنظمة ضياء الدين بامخرمة.
والتقى الوفد، الذي ضم مندوبين دائمين وممثلين عن 25 دولة عضواً بالمنظمة بما في ذلك رئاسة القمة الإسلامية (المملكة العربية السعودية) ورئاسة مجلس وزراء الخارجية (موريتانيا) ومسؤولين من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، نائب وزير خارجية الصين الشعبية دينغ لي.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك وضع المجتمع المسلم في الصين.
كما التقى الوفد نائب وزير دائرة جبهة العمل الموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودولها الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة لا سيما مجالي الصحة والتعليم.
يُذكر أن الوفد سيقوم بزيارة إلى منطقة شينغ جيانغ؛ للوقوف على أوضاع المجتمع المسلم.