الحملة الشعبية لـ "إغاثة غزة" تتخطى الـ 300 مليون ريال

تخطت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخولها اليوم الرابع، حاجز الـ 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي افتتح الحملة بـ30 مليون ريال، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال.