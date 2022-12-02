تقرير صيني: السعودية تعتمد أول كتب مدرسية لتدريس اللغة الصينية

اعتمدت المملكة العربية السعودية مواد تدريس اللغة الصينية المسماة " Smart Chinese" لتدريسها في السعودية، وهي ما تمثل أول مجموعة من الكتب المدرسية الصينية التي تم اعتمادها - وفقاً لصحيفة "chinadaily" الصينية .
وأشارت إلى أنه تم اعتماد المواد التدريسية بالتعاون مع مدرسي اللغة الصينية العاملين في الشرق الأوسط وأمضى فريق من الخبراء الصينيين والأجانب نحو أربع سنوات في إجراء بحث مستقل وتطوير الكتب المدرسية المصممة للاستخدام في الدول العربية.
واستناداً إلى المعايير الدولية لتعليم اللغة الصينية لإتقان اللغة الصينية، تتضمن الكتب إصداراً للأطفال وإصداراً عاماً مع مواد تعليمية داعمة، بما في ذلك برامج الدورة التدريبية الرقمية ودروس الفيديو والقراءة المتدرجة.