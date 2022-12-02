تقرير صيني: السعودية تعتمد أول كتب مدرسية لتدريس اللغة الصينية

وأشارت إلى أنه تم اعتماد المواد التدريسية بالتعاون مع مدرسي اللغة الصينية العاملين في الشرق الأوسط وأمضى فريق من الخبراء الصينيين والأجانب نحو أربع سنوات في إجراء بحث مستقل وتطوير الكتب المدرسية المصممة للاستخدام في الدول العربية.