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تحفهم الأجواء الإيمانية.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام

وسط منظومة من الخدمات المتكاملة
الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة
الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة عقب نفرتهم من عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر كوادرها البشرية العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية والتقنية لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وهيأت الوزارة فور وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، حيث وفرت شاشات تفاعلية وإرشادية تبث مواد توعوية تهم الحجاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة "الواي فاي" بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية، وجهاز التوعية الشرعية للإجابة عن السائلين وتوفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتبًا إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة.

مسجد المشعر الحرام
حجاج بيت الله الحرام
مشعر مزدلفة
موسم حج 1445هـ

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