تحفهم الأجواء الإيمانية.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام

وهيأت الوزارة فور وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، حيث وفرت شاشات تفاعلية وإرشادية تبث مواد توعوية تهم الحجاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة "الواي فاي" بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية، وجهاز التوعية الشرعية للإجابة عن السائلين وتوفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتبًا إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة.