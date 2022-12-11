"ابن خصيوي": المشاركة بمهرجان المؤسس فخر حقيقي لمُلاك الإبل

وأضاف: نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، قدّم لنا نسخة مثيرة وقوية من ناحية التنافس والإثارة وقوة الأشواط وتنوعها، إضافةً إلى فتح المجال في الاستثمار، وهذه من خطوات التطوير وخلق المنافسة والإثارة على أشواط المهرجان استفاد منها الجميع بمردودها المالي الكبير، وكذلك المستثمرون في الإبل.