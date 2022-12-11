"ابن خصيوي": المشاركة بمهرجان المؤسس فخر حقيقي لمُلاك الإبل

سمح نادي الإبل للملاك، اليوم الأحد، بالدخول قبل التحكيم النهائي لمنقياتهم؛ من أجل تنسيقها وترتيبها مع مُرافق واحد فقط.
وقال مالك الهزع النخبوية المشارك بشوط البداوة بلون الوضح فلاح بن خصيوي: إن مشاركة مُلّاك الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمثابة الفخر الحقيقي لهم، بهذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس المملكة، مؤكدًا أن جميع من دخل وشارك من ملاك الإبل فهو فائز.
وأضاف: نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، قدّم لنا نسخة مثيرة وقوية من ناحية التنافس والإثارة وقوة الأشواط وتنوعها، إضافةً إلى فتح المجال في الاستثمار، وهذه من خطوات التطوير وخلق المنافسة والإثارة على أشواط المهرجان استفاد منها الجميع بمردودها المالي الكبير، وكذلك المستثمرون في الإبل.
ووعد "ابن خصيوي" جمهور الهزع بتحقيق الطموحات والصدارة، بإذن الله تعالى، بمشاركة إخواننا المنافسين على الشوط.