46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 46 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: الأحساء 46 مئوية، وكل من الدمام وحفر الباطن والخرج 45 درجة، فيما سجلت الرياض وبريدة والصمان والتنهات والدهناء 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 درجة، وطريف 20 مئوية، والقريات 21 درجة.
وسجلت الدمام وجدة والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 95 و90%.