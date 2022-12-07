الصقر "مارا" يكسر أرقام عُتاة العدّائين في الأولمبياد العالمية.. ويتجاوز سرعة السيارات

تمكّن الصقر "مارا" المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي تشهده منطقة ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، ويشرف على إطلاقه نادي الصقور السعودي سنويًا، من كسر آخر الأرقام القياسية التي حققها أعتى عدّائي العالم، في مسافة 400 متر، وذلك بعدما استطاع أن يقطع هذه المسافة في زمن قدره "16.372" ثانية.
وتفوق الصقر "مارا" على الأمريكي مايكل جونسون، الذي قطع 400 متر خلال مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في إسبانيا عام 1999، في 43.18 ثانية، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك، الذي أنهى المسافة أثناء مشاركته في دورة ألعاب القوى الأولمبية التي شهدتها البرازيل عام 2016، خلال 43.03 ثانية.
بهذه الأرقام، أثبت الصقر "مارا" نجاحه في تجاوز أولئك العدائيّن اللذيّن احتفظ كلٌ منهما برقمٍ عالمي على مدى سنوات.
من جانبٍ آخر، اختطف الصقر، الذي يملكه سعيد بن عايض بن علي المري، المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، الرقم القياسي لمسافة 100 متر، من الجمايكي يوسين بولت، الذي قطع تلك المسافة خلال مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين عام 2009، خلال 9.58 ثانية.
وقطع الصقر "مارا" مسافة 400 متر في 16.372، بينما إذا تمت قسمة ذلك الرقم (المسافة) 100 متر، يمكن استنتاج قطعه تلك المسافة خلال 4.093 ثواني، حيث تمكن من كسر الأرقام القياسية العالمية التي حققها اللاعبون سالفو الذكر.
وتفوق الصقر "مارا"، في الشوط الخامس خلال اليوم التاسع الذي شارك في مسابقة لمسافة 400 متر (فئة جير - تبع قرناس ملاك سعوديين مفتوح)، على سرعة السيارات، طبقًا لحساب أُجري على الأرقام الخاصة التي حققها.
وبحسب دراسات فيزيائية، تعتمد على قانون "السرعة تساوي المسافة مقسومةً على الزمن"، اتضح أن سيارة معينة تقطع مسافة 100 متر خلال 50 ثانية، وذلك طبقًا لحساب السرعة = المسافة / الزمن، أي 100 تقسيم 50، فالناتج يساوي اثنان متر في الثانية، بينما يمكن للصقور، كالصقر "مارا"، قطع 100 متر في 4 ثوانٍ وما يزيد عليها بأجزاء بقليل.