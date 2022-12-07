الصقر "مارا" يكسر أرقام عُتاة العدّائين في الأولمبياد العالمية.. ويتجاوز سرعة السيارات

من جانبٍ آخر، اختطف الصقر، الذي يملكه سعيد بن عايض بن علي المري، المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، الرقم القياسي لمسافة 100 متر، من الجمايكي يوسين بولت، الذي قطع تلك المسافة خلال مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين عام 2009، خلال 9.58 ثانية.