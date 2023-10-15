مختص: فقر الدم المنجلي من أمراض الدم الوراثية يصيب الطفل منذ ولادته ويلازمه طيلة حياته

يذكر أن أول حالة يتم تشخيصها بالأنيميا المنجلية في المملكة؛ كانت بين موظفي شركة أرامكو، ولكن يجب أن نذكر بأنه قبل عام 1958م لم يتم تشخيص أي حالة لفقر الدم المنجلي في منشآت أرامكو الصحية، ولا بين موظفي أرامكو سواء السعوديين أو الأجانب، وأول تقرير تم نشره عن فقر الدم المنجلي كان في سنة 1963م، وكان بين موظفي الشركة، وذكر التقرير حينها أن أغلب الموظفين المصابين كانوا من القطيف والأحساء.