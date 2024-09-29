"التحكيم التجاري لدول التعاون" يفتح باب القبول لدفعة جديدة من المُحكمين والخبراء بـ"هيئة التحكيم"

وأكّد الدكتور كمال آل حمد؛ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين للمركز يتمتعون بعددٍ من المزايا الاستثنائية، من بينها: الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، إضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة إلى موقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون.