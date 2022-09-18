"الزعاق": هذه الأيام يدخل علينا موسم الصفري وهي المتبقية من الحرارة النهارية

وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر: خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الصفري، وهي الأيام المتبقية من الحرارة النهارية، ومدته 26 يومًا، وفي نهايته نودع الدرجات الأربعينية على جميع المناطق، ويدخل علينا ألطف وأروع موسم في السنة "الوسم"، والعامة يعرفون موسم الوسم بارتفاع "سهيل" إلى عنان السماء.