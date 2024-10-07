نمو سجلات التجارة الإلكترونية في المملكة 9.4 % خلال الربع الثالث 2024م

وأوضحت الوزارة، وفق نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2024، أن منطقة الرياض تصدَّرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 16.274 سجلاً، تلتها مكة المكرّمة بـ 10.023 سجلاً، ثم الشرقية بـ 6328 سجلاً، ورابعاً المدينة المنوّرة 1897 سجلاً، ثم القصيم 1302 سجل.