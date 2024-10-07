نمو سجلات التجارة الإلكترونية في المملكة 9.4 % خلال الربع الثالث 2024م

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 9.4 % بنهاية الربع الثالث 2024؛ لتبلغ 39.769 سجلاً تجارياً مقارنة بـ 36.330 سجلاً تجارياً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، وفق نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2024، أن منطقة الرياض تصدَّرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 16.274 سجلاً، تلتها مكة المكرّمة بـ 10.023 سجلاً، ثم الشرقية بـ 6328 سجلاً، ورابعاً المدينة المنوّرة 1897 سجلاً، ثم القصيم 1302 سجل.
وأضافت "التجارة"، أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحوُّل الوطني الداعمة لتحقيق رؤية 2030، لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في المجال.
ووفق النشرة، نمت سجلات حلول التقنية المالية 27 % في الفترة نفسها، لتبلغ 3593، مقارنة بـ 2831 للفترة نفسها من عام 2023.