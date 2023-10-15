"إغاثي الملك" يوزع 23 طنًا سلال غذائية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

إلى ذلك واصل المركز توزيع المواد الإيوائية في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع طوارئ الإيواء المنفذ في الجمهورية اليمنية، حيث جرى توزيع الخيام والحقائب الإيوائية في مديرية دار سعد، استفاد منها 24 فردًا بواقع 4 أسر.