"إغاثي الملك" يوزع 23 طنًا سلال غذائية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 23 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مخيم تقي نقي بمديرية زنده جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2.250 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
على جانب آخر نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التدريبي لحديثي الولادة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ومستشفى جامعة حضرموت، خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر 2023م.
وجرى خلال الحملة تدريب 77 فردًا على الطرق الصحيحة لتجنب الاختناق التنفسي لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن تدريبهم على الإسعافات الأولية للأطفال.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
كما اختتم المركز أمس البرنامج الطبي التطوعي الثاني لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر من عام 2023م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 200 فرد، وأجرى 26 عملية تبديل مفصل، منها 21 مفصل ركبة و5 مفاصل ، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
إلى ذلك واصل المركز توزيع المواد الإيوائية في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع طوارئ الإيواء المنفذ في الجمهورية اليمنية، حيث جرى توزيع الخيام والحقائب الإيوائية في مديرية دار سعد، استفاد منها 24 فردًا بواقع 4 أسر.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للشعب اليمني في جميع المجالات.