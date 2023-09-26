الموفد الفرنسي للبنان يدعو المسؤولين إلى إيجاد خيار ثالث لحلّ أزمة الرئاسة

دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان "جان إيف لودريان"، اليوم "الثلاثاء"، المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحلّ أزمة الرئاسة، فيما لا يمتلك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّحه، بعد نحو 11 شهرًا من شغور المنصب.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته بشأن لبنان، قال "لودريان": "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدًّا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين، وأن تحاول إيجاد حلّ وسط عبر خيار ثالث".
وأضاف: "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".
وحذّر من أن "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، بعد قرابة عام من انتهاء ولاية الرئيس السابق "ميشال عون"، وفشل البرلمان في انتخاب بديل، في خضمّ انهيار اقتصادي متمادٍ منذ أربعة أعوام.
ومنذ انتهاء ولاية "عون" في نهاية أكتوبر "تشرين الأول"، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس؛ إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردًا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
ويواصل حزبُ الله وحلفاؤه دعمَ ترشيح الوزير السابق "سليمان فرنجية"، فيما صوّتت أكثرية خلال الجلسة النيابية الأخيرة للوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي "جهاد أزعور".