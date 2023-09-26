الموفد الفرنسي للبنان يدعو المسؤولين إلى إيجاد خيار ثالث لحلّ أزمة الرئاسة

دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان "جان إيف لودريان"، اليوم "الثلاثاء"، المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحلّ أزمة الرئاسة، فيما لا يمتلك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّحه، بعد نحو 11 شهرًا من شغور المنصب.