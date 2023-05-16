"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة والعرين وتثليث وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة حتى الساعة الثامنة صباحًا، بينما تشهد محافظات المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.