"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ونجران وعسير والشرقية والشمالية وتبوك وجازان ومكة المكرمة والقصيم وحائل والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد محافظات المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المحافظات أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة حتى منتصف ليل الأربعاء/ الخميس.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة والعرين وتثليث وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة حتى الساعة الثامنة صباحًا، بينما تشهد محافظات المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة تبوك وتيماء حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.