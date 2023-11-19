تفاعلًا مع "سبق".. "الصحة": برنامج التأهيل لخريجي الدبلومات الصحية تم على مرحلتين
أوضحت وزارةُ الصحة في ردّها على استفسار "سبق" بخصوص طلب خريجي الدبلومات الصحية توظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم؛ أنها قامت بتنفيذ برنامج التأهيل لخريجي الدبلومات الصحية على مرحلتين بين الأعوام 2017-2019م، حسب الخطة المعتمدة، على أن تكون لمدة 6 أشهر نظري، و6 أشهر عملي، ومن ثَم يتم التقييم من اللجنة الفنية، وفي حال الاجتياز يتم التوظيف حسب الاحتياج".
وقالت الوزارة: "إشارة إلى استفساركم بخصوص خريجي الدبلومات الصحية، نوضح لكم أنه تم تنفيذ برنامج التأهيل على مرحلتين بين الأعوام 2017-2019م حسب الخطة المعتمدة، على أن تكون لمدة 6 أشهر نظري، و6 أشهر عملي، ومن ثم يتم التقييم من اللجنة الفنية، وفي حال الاجتياز يتم التوظيف حسب الاحتياج".
وكانت "سبق" قد نشرت بتاريخ "26 أكتوبر 2023" خبرًا بعنوان: "خريجو الدبلومات الصحية يناشدون الصحة بتوظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم أسوة بزملائهم".