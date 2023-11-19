تفاعلًا مع "سبق".. "الصحة": برنامج التأهيل لخريجي الدبلومات الصحية تم على مرحلتين

أوضحت وزارةُ الصحة في ردّها على استفسار "سبق" بخصوص طلب خريجي الدبلومات الصحية توظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم؛ أنها قامت بتنفيذ برنامج التأهيل لخريجي الدبلومات الصحية على مرحلتين بين الأعوام 2017-2019م، حسب الخطة المعتمدة، على أن تكون لمدة 6 أشهر نظري، و6 أشهر عملي، ومن ثَم يتم التقييم من اللجنة الفنية، وفي حال الاجتياز يتم التوظيف حسب الاحتياج".