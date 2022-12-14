في نسخته السابعة.. "الدجرانات" تتصدّر شوط البداوة لون الحمر بمهرجان الإبل

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين في هذا الشوط؛ حيث حصلت على المركز الثاني المنقية "غرنوقات الحمر" لمالكها ظافر السحمة، وحلّت في المركز الثالث المنقية "الفاخرات" لمالكها فرح الحربي.