فرص لزخات رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس

يراقب فريق التنبؤات الجوية في "طقس العرب"، احتمالية تأثر الأجزاء الداخلية وبعض السواحل من المنطقة الشرقية؛ بما في ذلك الدمام والجبيل، بنشاط محتمل للسحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والعصر من يوم الخميس.
وفي التفاصيل يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر، تكون ذات طابع محلي، ويُحتمل أن تترافق بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وتأتي هذه التقلبات الجوية في ظل تدفق الرطوبة المدارية في طبقات الجو العالية والمتوسطة لمعظم مناطق المملكة؛ بما فيها المنطقة الشرقية، وخاصة إلى الغرب من الدمام والجبيل، وقد يصاحبها نشاط للرياح الهابطة.