فرص لزخات رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس

يراقب فريق التنبؤات الجوية في "طقس العرب"، احتمالية تأثر الأجزاء الداخلية وبعض السواحل من المنطقة الشرقية؛ بما في ذلك الدمام والجبيل، بنشاط محتمل للسحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والعصر من يوم الخميس.