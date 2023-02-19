"العبيكان" تنضم إلى "شنايدر إلكتريك" العالمية لتسريع التحول الرقمي والاستدامة بالمملكة

دخلت العبيكان للحلول الرقمية، الشركة التابعة لمجموعة العبيكان للاستثمار - إحدى أكبر الشركات في السعودية - في شراكة مع شنايدر إلكتريك بهدف رقمنة التصنيع المستدام و تزويده بالكهرباء.
وفي إطار اتفاقية الشراكة، تتعاون العبيكان للحلول الرقمية وشنايدر إلكتريك لتسريع التحول الرقمي في الصناعات ذات الاستهلاك المفرط للطاقة.
وتتماشى الشراكة مع خطط السعودية لتطوير عشرة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الاعتماد على الوقود الأنظف في تزويد صناعاتها المتنامية بالكهرباء. كما تساهم في زيادة توطين المواهب والخبرات التي تساهم بها شنايدر إلكتريك عبر اتفاقيات شراكة جديدة مع الشركات المحلية لتعزيز الاستدامة في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.
وبصفتها عضواً جديداً في برنامج شركاء EcoXpert العالمي التابع لشنايدر إلكتريك، ستتلقى العبيكان التدريب والاعتماد اللازمين لتزويد الشركات الصناعية ببرنامج إيكو ستركشر لإدارة الطاقة.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الصناعات ذات الاستهلاك المفرط للطاقة على تحسين إدارة الطاقة واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات، كما يساعد شركات التصنيع في السعودية على تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.
وقال رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن محمد شاهين: "يسعدنا انضمام شركة العبيكان للحلول الرقمية الى برنامجنا العالمي EXperts الفريد من نوعه في القطاع. وبصفتنا مجموعة رائدة في إدارة الطاقة والأتمتة الصناعية، فإننا نرغب في إنشاء شراكات مؤثرة لعالم رقمي بالكامل وكهربائي بالكامل. وتساعد هذه الاتفاقية في تحقيق فوائد كبيرة للشركات الصناعية التي تسعى إلى دعم الرقمنة والاستدامة بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء. كما أنها تعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة في التكنولوجيا والأعمال".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان: "تتمثل رؤية العبيكان للحلول الرقمية في تمكين تحوّل قدرات التصنيع بالسعودية من خلال الرقمنة والتكنولوجيا. وتعدّ شنايدر إلكتريك إحدى شركائنا الاستراتيجيين وهي تشاركنا نفس الرؤية حيال دور إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاءً وكفاءة وإنتاجية واستدامة. وهدفنا تسريع الابتكار داخل قطاع الطاقة في المملكة".
وتم توقيع الاتفاقية نيابة عن الرؤساء التنفيذيين للشركتين المهندس صابر عطية، الرئيس التنفيذي للعمليات في العبيكان للحلول الرقمية وأسيد فقيه، نائب الرئيس للصناعة في شنايدر إلكتريك.
ويقوم برنامج شركاء EcoXpert بتدريب الأعضاء واعتمادهم ليكونوا بمثابة أذرع تنفيذية لمنصة الهندسة المعمارية الذكية المدعومة بإنترنت الأشياء إيكو ستركشر من شنايدر إلكتريك والمخصصة للمنازل والمباني في جميع أنحاء العالم.
ومع انضمامها إلى البرنامج، ستتمكّن الشركة من تنمية أعمالها عبر اغتنام الفرص المتاحة لريادة مستقبل المباني الذكية.