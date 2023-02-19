"العبيكان" تنضم إلى "شنايدر إلكتريك" العالمية لتسريع التحول الرقمي والاستدامة بالمملكة

وقال رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن محمد شاهين: "يسعدنا انضمام شركة العبيكان للحلول الرقمية الى برنامجنا العالمي EXperts الفريد من نوعه في القطاع. وبصفتنا مجموعة رائدة في إدارة الطاقة والأتمتة الصناعية، فإننا نرغب في إنشاء شراكات مؤثرة لعالم رقمي بالكامل وكهربائي بالكامل. وتساعد هذه الاتفاقية في تحقيق فوائد كبيرة للشركات الصناعية التي تسعى إلى دعم الرقمنة والاستدامة بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء. كما أنها تعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة في التكنولوجيا والأعمال".