جولة من 15 دولة وأكثر.. "365" يومًا مع "نُسُك" وخدماتها للمعتمرين.. أسعار ورحلات

جاء إطلاق منصة "نُسُك" لتسهيل رحلة زوّار الحرمين الشريفين في عام 2022، كإنجاز هام في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ حيث تهدف المنصة التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، إلى تمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة، بدءًا من التعرف إلى أنواع التأشيرات المختلفة وطرق التقديم عليها إلى حجز الفنادق والباقات والتنقلات بما في ذلك وإثراء تجربتهم عبر زيارة المواقع التاريخية والثقافية حتى العودة إلى بلدانهم.
وحرص القائمون على المنصة خلال عام 2023، على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين في القطاع الخاص من شركات العمرة والسفر في عدد من بلدان العالم؛ مما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، ويزيد التنافسية بين الشركات المقدمة للراغبين في أداء العمرة والزيارة.
وقد نجحت "نُسُك" في عقد تلك الشراكات، من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية والدولية خلال العام الماضي؛ للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي: الجمهورية الجزائرية، والعراق، وماليزيا، وقطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية تونس، ومملكة البحرين، وجمهورية الهند، إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية مثل معرض "ITB" في برلين، ومعرض "ATM" في دبي، ومعرض "WTM" في المملكة المتحدة، ومعرض "QTM" في دولة قطر، وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من "1500" شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع "500" اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية.
استهلّت "نُسُك" لقاءاتها التعريفية بزيارة إلى الجزائر، في مطلع العام 2023، تبعها لقاء تعريفي في كل من دولة العراق، ومن ثم دولة ماليزيا، تبعتها زيارة إلى قطر. وهدفت هذه اللقاءات إلى استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر منصة "نُسُك"، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تتيح عددًا من الخيارات المتنوّعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكلّ يُسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، كما قدّمت هذه اللقاءات لكبرى شركات الحج والعمرة في هذه الدول شرحًا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن من جميع دول العالم.
استأنفت "نُسُك" لقاءاتها التعريفية بزيارة إلى جمهورية باكستان، في شهر أغسطس 2023، عقدت خلالها عدة لقاءات في العاصمة إسلام آباد ومدينة كراتشي؛ لبحث سُبل التعاون المشترك، والاستفادة من التقنيات والخدمات المتاحة، التي تُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، فضلًا عن معالجة التحديات التي تواجه المعتمرين، وتلا ذلك زيارة إلى العاصمة البنجالية "دكا"؛ شهدت تسليط الضوء على أهداف المنصة والتعريف بكيفية الاستفادة من مختلف الخدمات والباقات التي تُعزز من رحلتهم الدينية، مع إمكانية تمديد إقامتهم وزيارة مختلف الأماكن التاريخية في المملكة؛ مما يُثري تجربتهم.
تُعدّ الأردن واحدة من أبرز الوجهات في منطقة الشرق الأوسط؛ ما جعلها هدفًا استراتيجيًّا لـ"نُسُك"؛ حيث شهدت أجنحة المنصة وعروضها التفاعلية التي أقيمت بأحد أسواق عمّان الشهيرة، بمشاركة 300 جهة من القطاع الخاص، إقبالًا لافتًا من المواطنين والمقيمين في الأردن، الذين تعرفوا على الخدمات والتسهيلات والتجارب.
كما حظي اللقاء التعريفي الذي عقدته المنصة في البحرين بحفاوة بالغة تمثلت في عقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والصناعة والتجارة البحرينيين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون في إطار من التسهيلات والخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار من مملكة البحرين، التي تُمكِّن المقيمين فيها من إصدار تأشيرة إلكترونية من منصة "نُسُك"، فضلًا عن خفض قيمة التأمين الشامل من "235" ريالًا إلى "87.40" ريالًا، مع إتاحة فرصة أداء شعيرة العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، وشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من "250" شريكًا من القطاع الخاص في البلدين.
استعرض القائمون على "نُسُك" في مناقشاتهم مع المسؤولين الحكوميين وشركات العمرة بالمغرب، التسهيلات والخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين، القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أسهمت في قدوم أكثر من "195" ألف معتمر خلال عام 1444هـ، وكان من نتائج اللقاء رفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنسبة "50%" عبر شركة طيران ناس في موسم رمضان لعام 1445هـ، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة "30%" في مواسم العمرة عبر شركة الخطوط الجوية السعودية، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى "68" رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة "10%"، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر بنسبة تصل إلى "50%"، عطفًا على توقيع اتفاقية لنقل ضيوف الرحمن القادمين من المغرب، بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وشركة الخطوط الجوية السعودية، وتدشين مركز "تأشير" بالمغرب؛ لتقليص مدة الحصول على التأشيرات إلى 48 ساعة، وتسهيل إجراءات إصدارها، وتمكين الحاصلين على تأشيرات العمرة، من الإقامة والتنقل بين المدن السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي تونس، أسهمت التسهيلات التي قدّمتها المملكة لشركات العمرة والسفر التونسية، في زيادة عدد المعتمرين والزائرين التونسيين العام الماضي 1444هـ. وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن خصم "15%" على الرحلات الجوية خلال موسم العمرة للمعتمرين القادمين من تونس عبر الخطوط السعودية، وزيادة السعة المقعدية للرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين في مواسم العمرة عبر الخطوط السعودية، إلى جانب تدشين رحلات مجدولة من مدينة "جربة" التونسية، ابتداء من ديسمبر 2023، وتسيير رحلات موسمية للمدينة المنورة، وإطلاق تأشيرة العبور المجانية لمدة أربعة أيام للتونسيين والمدمجة في تذكرة السفر عبر النواقل الوطنية السعودية، عطفًا على افتتاح مركز "تأشير".
كان من أبرز المشاركات الخارجية لمنصة "نُسُك" مشاركتها في معرض برلين الدولي "ITP" مارس 2023، وذلك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، وسلط الجناح الأضواء على ما تقدمه منصة "نُسُك" من تسهيلات وخدمات وباقات تسهم في إثراء تجربة قاصدي مكة والمدينة، عطفًا على إبرام الشراكات مع شركات السفر والعمرة الألمانية.
وبعد ذلك جاءت مشاركة "نُسُك" الأولى في معرض سوق السفر العربي "ATM" بدبي، مايو 2023، بمعية أكثر من 20 شريكًا من شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وجاءت مشاركة "نُسُك" بمعرض سوق السفر العالمي بلندن 2023 "WTM" ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، الذي كان أكبر جناح مشارك في الحدث؛ بهدف التعريف بالخدمات التي تُقدّمها المنصة لتسهيل أداء مناسك العمرة للمعتمرين والزائرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية والسياحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعدّ معرض سوق السفر العالمي، أكبر حدث عالمي في قطاعَي السفر والسياحة؛ حيث شارك بصحبة جناح الهيئة السعودية للسياحة أكثر من "75" شريكًا يمثّلون أهم الوجهات السياحية كالعلا، والدرعية، والسودة، وجدة التاريخية، وعددٍ من الوزارات والهيئات، إلى جانب أهم سلاسل الفنادق العالمية، وشركات الطيران، وشركات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى عدد من شركاء منصة "نُسُك".
كما شاركت "نُسُك" في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار "استكشاف الأماكن والشعوب والثقافات"، وذلك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، لتعزيز وبناء الشراكات مع منظمي رحلات العمرة، وتسهيل رحلة المعتمرين والزوار وإثراء تجربتهم والتعريف بالخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن، كما كانت فرصة للتواصل مع كبار العاملين في هذا القطاع.
حصد آخر اللقاءات التعريفية لـ"نُسُك" في عام 2023 بالهند حضورًا لافتًا؛ فقد شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من "1000" شريك تجاري من القطاع الخاص، يُمثّلون "700" شركة هندية، ومشاركة "40" شركة سعودية من الجهات العاملة في قطاعي العمرة والسفر؛ حيث تُعدّ الهند من أهم الأسواق السياحية في العالم، ومن المتوقّع أن تصبح أكبر سوق سياحي للسعودية بحلول 2030 بواقع "7.5" مليون زائر.
وكانت "نُسُك" قد حقّقت نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي بقطاع العمرة، وذلك عبر إتاحة جميع الخدمات رقميًّا للمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقد عشرات الاتفاقيات التجارية مع كبرى الشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة حول العالم؛ لتقديم مزيد من الخدمات الرقمية، وتمكين المُعتمر والزائر من تخطيط رحلته كاملة، بما في ذلك حجز الطيران والفنادق والتنقلات الداخلية حتى العودة إلى وطنه مرة أخرى.