جولة من 15 دولة وأكثر.. "365" يومًا مع "نُسُك" وخدماتها للمعتمرين.. أسعار ورحلات

استهلّت "نُسُك" لقاءاتها التعريفية بزيارة إلى الجزائر، في مطلع العام 2023، تبعها لقاء تعريفي في كل من دولة العراق، ومن ثم دولة ماليزيا، تبعتها زيارة إلى قطر. وهدفت هذه اللقاءات إلى استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر منصة "نُسُك"، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تتيح عددًا من الخيارات المتنوّعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكلّ يُسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، كما قدّمت هذه اللقاءات لكبرى شركات الحج والعمرة في هذه الدول شرحًا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن من جميع دول العالم.