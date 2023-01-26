1450 مُعدةً وأداة تعقيم.. شؤون الحرمين تُعزز خدماتها لتهيئة بيئة صحية بالحرم

وأفاد مدير عام الوقاية والرعاية الصحية حسن بركات السويهري، بأن الإدارة تعمل مع منظومة خدمات متكاملة تضم أكثر من 1450 معدةً وأداة لتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض، ويقوم على تشغيلها فريق عمل متكامل يضم أكثر من 850 مشرفًا ومراقبًا وعاملًا مختصًا يعملون على مدار الساعة لتهيئة المسجد الحرام للطائفين والمصلين في أجواء تعبدية إيمانية، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.