1450 مُعدةً وأداة تعقيم.. شؤون الحرمين تُعزز خدماتها لتهيئة بيئة صحية بالحرم

عزّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية- خدماتها لتهيئة البيئة الصحية عبر سلسلة إجراءات وتنظيمات تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الوقائية، لخلق بيئة آمنة وصحية لقاصدي المسجد الحرام.
وأفاد مدير عام الوقاية والرعاية الصحية حسن بركات السويهري، بأن الإدارة تعمل مع منظومة خدمات متكاملة تضم أكثر من 1450 معدةً وأداة لتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض، ويقوم على تشغيلها فريق عمل متكامل يضم أكثر من 850 مشرفًا ومراقبًا وعاملًا مختصًا يعملون على مدار الساعة لتهيئة المسجد الحرام للطائفين والمصلين في أجواء تعبدية إيمانية، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكد أن حصول الرئاسة على شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية "iso14001" أسهَمَ في إعطائها دافعًا كبيرًا لمواصلة الخطط التطويرية لمنظومة خدمات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام.