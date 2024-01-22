"إثارة النعرات القبلية".. "مخالفة" قطعت الدولة دابرها وهذه هي العقوبات المترتبة على فاعليها

شدد المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق على أن من مقومات المجتمع السعودي التكافل والترابط، حيث نصّت المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم على ما يلي: (يقوم المجتمع السعودي على أساس من الاعتصام بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم) .