"إثارة النعرات القبلية".. "مخالفة" قطعت الدولة دابرها وهذه هي العقوبات المترتبة على فاعليها

شدد المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق على أن من مقومات المجتمع السعودي التكافل والترابط، حيث نصّت المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم على ما يلي: (يقوم المجتمع السعودي على أساس من الاعتصام بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم) .
وقال "العبنق" لـ"سبق": مما يجب علينا المحافظة عليه هي اللّحمة الوطنية ونبذ كل سبيل أو طريق لفكّها أو حلّها، ولقد منّ الله علينا بأن جمع قلوبنا وأفئدتنا على الطاعة لله ورسوله ثم لولاة أمر هذه البلاد المباركة، ونحن نرى بلادًا غيرها تموج بها الفتن والفُرقة والاستبداد وانعدام الأمن.
وأضاف: رأينا مؤخرًا مقطع فيديو لأشخاص أثاروا النعرة القبلية بطريقة تخالف الأنظمة والقوانين، ولم يعلم هؤلاء الأشخاص أن دولتنا المباركة تمنع هذه الأفعال وتقطع دابرها، فقد نصّت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم على (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام).
وأردف: إن هؤلاء فضلًا على ارتكابهم مخالفة المادة المأثورة من النظام الأساسي للحكم فقد خالفوا المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ لكونهم أنتجوا بكاميرات جوالاتهم ما من شأنه المساس بالنظام العام وإرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وتابع: العقوبة المقررة لمثل هذه المخالفات بنصّ النظام هي السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت شرطة منطقة الرياض قبضت على أربعة أشخاص لتوثيق نشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى تجمعات في مقهى، ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص.