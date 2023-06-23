"الصحة" تناقش الدور الأسري في علاج إدمان المخدرات عبر بث مباشر على "تيك توك"

ناقشت وزارة الصحة "الدور الأسري في علاج إدمان المخدرات"، عبر البث المباشر من خلال حسابها عش بصحة (livewellmoh@) على منصة "تيك توك"، وذلك من مقر مستشفى صحة الافتراضي.
وتواجد خلال البث مستشار علاج الادمان خالد الجريسي وخبير مستشار في الإدمان د. سامي الحمود وأجاب عن استفسارات المتواجدين خلال البث.
وشهد البث تسليط الضوء على أنواع المواد المخدرة، ومنها المواد المنشطة والمهبطة، ومنها الشبو الكبتاجون، الكوكايين،الحشيش والتي من أعراضها فرط الحركة والتوتر والعصبية وفقدان الشهية والخمول وكثرة النوم بالإضافة إلى ذبلان العينان وضعف الذاكرة واضطراب المزاج واحمرار العينين.
وتطرق المختصون إلى مناقشة طرق التعافي من إدمان المخدرات والخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدمها الوزارة لعلاج الإدمان، ورفع الوعي بأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة ودور الأسرة في رحلة علاج المتعاطي، ومنها القرب من أعضاء الأسرة والانتباه لأي تغيرات تطرأ في سلوكهم أو مظهرهم، وطلب المساعدة الصحية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاستمرارية والتشجيع طوال رحلة العلاج .
يشار إلى أن الوزارة أطلقت البث المباشر عبر حسابها في التيك توك يوم الأحد الماضي، حيث يتم مناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان والإجابة على استفسارات المتواجدين بالبث.
ودعت "الصحة" إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)، أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بعد" لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة في المريض.