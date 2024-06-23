عمرها 3 سنوات.. عملية جراحية تنقذ طفلة إيرانية حضرت مع أسرتها لأداء مناسك الحج

نجح فريق طبي تخصصي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بالتعاون مع برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية بمدينة الملك عبدالله الطبية، في تقديم خدمة طبية تخصصية لطفلة إيرانية تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الطفلة قدمت للطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال وهي تعاني انتفاخًا خلف الأذن وتورمًا مع ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم مناظرة الحالة وعمل كامل الفحوص اللازمة وبعد مراجعة حالتها تبين وجود التهابات متكررة في الأذن الوسطى وعظمة الغشاء، حيث إنها خضعت سابقًا لعملية زراعة قوقعة أذنية.
وأضاف: قرر الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال وبالتعاون مع فريق برنامج القوقعة الإلكترونية إجراء عملية جراحية مجهرية دقيقة. وشملت العملية تنظيف الأذن الوسطى وعظمة الخشاء، بالإضافة إلى إزالة اللحمية خلف الأنف، التي كانت تُعد مصدر الالتهاب المستمر، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وقد استجابت الطفلة بشكل ممتاز للعلاج والمضادات الحيوية التي خضعت لها عن طريق الوريد تحت إشراف من أطباء الأطفال للأمراض المعدية.
وأكد التجمع الصحي، أن ذلك بفضل الله ثم الإمكانات المتوفرة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وإشراف وزارة الصحة لتقديم أجود وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.