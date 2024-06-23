عمرها 3 سنوات.. عملية جراحية تنقذ طفلة إيرانية حضرت مع أسرتها لأداء مناسك الحج

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الطفلة قدمت للطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال وهي تعاني انتفاخًا خلف الأذن وتورمًا مع ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم مناظرة الحالة وعمل كامل الفحوص اللازمة وبعد مراجعة حالتها تبين وجود التهابات متكررة في الأذن الوسطى وعظمة الغشاء، حيث إنها خضعت سابقًا لعملية زراعة قوقعة أذنية.