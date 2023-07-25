"الطيران المدني" تطلق برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات

ويحتوي برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات على أربعة محاور رئيسية، أولها برنامج معايير الأداء التشغيلي، وهو برنامج يتكون من 14 معيارًا أساسيًا لجودة الخدمة، وتمثل الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة لأهم مراحل رحلة المسافر بطريقة موحدة للقياس والإبلاغ عنها، حيث يتم قياس أوقات الانتظار من خلال منهجية موحدة يتم اتباعها ومقارنتها بالمستهدفات، وتغطي هذه المعايير مراحل السفر الأساسية مثل: (تسجيل إجراءات السفر، التفتيش الأمني، معاينة وثائق السفر، التفتيش الجمركي، استلام الحقائب، التأخيرات الناجمة عن مشغل المطار والمعدات الداعمة لحركة المسافرين)، وتم بناء هذه المعايير بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران، كما يتم متابعتها والإبلاغ عنها بشكل شهري، وتقوم الهيئة بإصدار تقارير شهرية عن مدى التزام المطارات وأوقات الانتظار من خلال المنصات الرئيسية للهيئة.