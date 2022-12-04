وفاة قائد مركبة سقطت في "بيدة" بمنطقة الباحة

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة في حادث انقلاب مركبة مساء اليوم؛ إذ علمت أن الحادث وقع لأحد المواطنين بعد انتهائه من عمله، وهو في طريق العودة سقطت مركبته، فيما باشرت فِرق المرور والدفاع المدني وشرطة القرى والهلال الأحمر موقع الحادث، وعُثر عليه وقد فارق الحياة.