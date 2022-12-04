وفاة قائد مركبة سقطت في "بيدة" بمنطقة الباحة

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة في حادث انقلاب مركبة مساء اليوم؛ إذ علمت أن الحادث وقع لأحد المواطنين بعد انتهائه من عمله، وهو في طريق العودة سقطت مركبته، فيما باشرت فِرق المرور والدفاع المدني وشرطة القرى والهلال الأحمر موقع الحادث، وعُثر عليه وقد فارق الحياة.
وأوضح عماد الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب في تمام الساعة الـ20:48 مساء اليوم على الرقم الموحد 997 باتجاه نزول "بيده"، بجوار السد.
وأضاف بأنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول الفِرقة للموقع تم التمركز به منذ وقت البلاغ لحين الساعة الـ23:03. وتمكنت فِرق الدفاع المدني من استخراج الحالة من الموقع.
وتابع بأنه بالكشف على الحالة اتضح أنها فارقت الحياة، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.