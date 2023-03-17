في ثلث ساعة لا أكثر.. تنظيف صحن المطاف دون إعاقة حركة الطائفين

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني: منظومة العمل تتم بطريقة فنية وسريعة لا تسبب إعاقة حركة الطائفين، وفي مدة زمنية تقدر بنحو 20 دقيقة لتطهير كامل المطاف، ويبدأ بتوجيه معدات خاصة إلى داخل الحجر لغسله ومعدات للمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات لإخراج المخلفات إلى الخارج، وهي عبارة عن سيارات كهربائية مجهزة للعمل على مدار الساعة.