طرح 15 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

على صعيد ثانٍ، يهدف مشروع "تعديل القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" المطروح من قبل برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" إلى تطوير نشاط البيع على الخارطة، ونطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لحاجة السوق العقاري لزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.