رد كسر مفتت لإبهام اليد اليمنى لمُقيم بمستشفى حوطة بني تميم العام

تمكّن فريق طبي متخصص من قسم العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، من رد كسر مفتت لإبهام اليد اليمنى لمقيم؛ إثر تعرّضه لإصابة عمل.
ونجح الفريق الطبي، بعمل ردٍ للكسر بطريقة مغلقة دون شق جراحي؛ بواسطة أسياخ تحت الأشعة التنظيرية، وبوضع مثبت خارجي للحفاظ على الرد؛ لأن الكسر كان مفتتًا ويصل للسطح المفصلي.
وغادر المريض المستشفى، بعد تلقّيه الرعاية الصحية لمدة يومين، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى حوطة بني تميم العام يشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الصحية العامة والتخصصية؛ عبر تقنيات مستحدثة وكوادر مؤهلة، بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.