رد كسر مفتت لإبهام اليد اليمنى لمُقيم بمستشفى حوطة بني تميم العام

تمكّن فريق طبي متخصص من قسم العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، من رد كسر مفتت لإبهام اليد اليمنى لمقيم؛ إثر تعرّضه لإصابة عمل.