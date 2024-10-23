مجلس التعاون الخليجي: موقف موحد لدعم لبنان في ظل التصعيد العسكري

وإلى جانب هذه الجهود، يشدد مجلس التعاون الخليجي على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك الأزمة اللبنانية، ودعم أي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تخفيف التوترات وتقديم الدعم العاجل للشعب اللبناني، ما يُسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وعلى الصعيد الإنساني، يبرز دور مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات الضرورية للبنان كجزء من التزامه الثابت تجاه الشعوب المتضررة في الأزمات.