دبي .. عطلة نهاية أسبوع صيفية مليئة بالعروض الترفيهية والتجارب الممتعة

تدعو مدينة أتلانتس أكوافنتشر الضيوف للاستمتاع بتجربة فعالية أيام السبت الجديدة عند غروب الشمس والمناسبة لجميع الأعمار. مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس دبي، المدينة المائية الأكبر من نوعه في العالم، تطلق فعالية السباحة عند غروب الشمس بين الساعة 5 مساءً و10 ليلاً، وتوفر الفعالية خيارات تذاكر عديدة لتناسب الضيوف من جميع الأعمار.