دبي .. عطلة نهاية أسبوع صيفية مليئة بالعروض الترفيهية والتجارب الممتعة

تشهد مدينة دبي موسم صيفي حافل بأفضل العروض الترفيهية الحية، والتجارب الاستثنائية الممتعة، والتخفيضات الهائلة، والعروض الشيقة لباقات الإقامة، وسحوبات الجوائز، والمزيد من المفاجآت السارة لجميع أفراد العائلة مع صيف دبي.
يفتخر فندق كمبينسكي مول الإمارات - الصرح البارز في عالم الفنادق الفاخرة - بتقديم تجارب عامرة لضيوفه الأعزاء، ويعتبر الوجهة المثالية لرجال الأعمال والسياح في مدينة دبي النابضة بالحياة.
يأخذ الفندق موقعاً مميزاً له في قلب دبي، على بعد مسافة قصيرة من مركز المدينة، ويتصل بمول الإمارات - أحد أفضل أماكن التسوق في العالم
تدعو مدينة أتلانتس أكوافنتشر الضيوف للاستمتاع بتجربة فعالية أيام السبت الجديدة عند غروب الشمس والمناسبة لجميع الأعمار. مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس دبي، المدينة المائية الأكبر من نوعه في العالم، تطلق فعالية السباحة عند غروب الشمس بين الساعة 5 مساءً و10 ليلاً، وتوفر الفعالية خيارات تذاكر عديدة لتناسب الضيوف من جميع الأعمار.
تقع وجهة "ويف هاوس" في فندق أتلانتس، النخلة وتضم ملعب "بولينج" بأربعة مسارات والكثير من ألعاب الآركيد، كما يُمكن للضيوف اختبار مهاراتهم في ركوب الأمواج. وتُعتبر هذه الوجهة النابضة بالحياة مثالية للعائلات والأصدقاء.
تقدّم هذه الأفعوانية في "دبي هيلز مول" تجربةً مليئة بالحماس والتشويق تستمر لمدّة دقيقتين ونصف وتتخللها عاصفة من التأثيرات الخاصّة السمعية، والبصرية وبالحركات السريعة والمتنوعة.
وجهة الطعام المسرحية الأروع في مركز دبي المالي العالمي تفتح أبوابها للموسم الثاني مع عروض غير مسبوقة وتجارب طعام جديدة استعدّوا لعودة مطعم "بابيلون" لموسم جديد بعد استراحة قصيرة.أعدّت هذه الوجهة التي ارتبط اسمها بالترف والفخامة تجربة طعام مسرحية لا مثيل لها .
كاتا دبي يقدم أشهى الأطباق اليابانية المعاصرة من موقعه المميز في وسط مدينة دبي. يستلهم المطعم المميّز فكرته من مدينة بابل القديمة، التي تُعتَبر من عجائب الدنيا السبع ومدينة الجاه والفخامة.
عرض حيّ تتخلّله حركات هوائية ومائية رائعة. احجز مكانك لحضور عرض "لا بيرل باي دراغون" المميز الذي يُقام في قلب مدينة الحبتور ويُعتبر أول عرض دائم للألعاب البهلوانية والفنيّة التكنولوجية الشيّقة في دبي حيث يقدّم 450 عرضاً مبهراً سنوياً.
برانش واحد كل يوم سبت يجمع بين محطات للطهو المباشر وأخرى لمشروبات مبتكرة وأنشطة ترفيهية لا محدودة للصغار!
شاهدوا أعمال فنانين مشهورين من منظار جديد. يُعدّ "ثياتر أوف ديجيتال آرت" في مدينة جميرا أحدث المظاهر الثقافية في دبي، حيث يضيف لمسةً عصرية على تحف فنية شهيرة باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة ووسائل السرد القصصي الذكية.
هو مطعم فريد من نوعه وذو حالة فن متقدمة مدموج بفن الطهي وهو فكره من شركة سوهو فاميلي هوسبيتاليتي. يستوحي هذا المطعم الساحلي الذي يتسع ل٣٠٠ شخص من عمارة النمط الحديث الكتلوني للمهندس المعماري الشهير انتوني غاودي.
يدخل الضيوف تجربة استثنائية عند وصولهم إلى الطابق الثاني من فندق بولمان، إذ يحيط بهم تصميمٌ مستوحى من متاجر أسطوانات الفينيل القديمة، ويتضمن مجموعة مميزة من مقتنيات الفينيل والأعمال الكلاسيكية التي يمكنهم الاطلاع عليها وشراؤها، ويقدمها متجر فليب سايد ريكورد من السركال أفينيو.
شاهدوا دبي من الأعلى عبر المزلقة أو الجسر أو الممشى الزجاجي . يقع "سكاي فيوز" دبي على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض، ويُعدّ أحدث معلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على "داون تاون دبي" وأفق المدينة.
تتيح منصّة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي بين برجَي الفندق للوصول إلى الطابق 52 ومن ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق 53 حيث يتوفر ممشى زجاجي بطول 46 متراً إلى المبنى المجاور .