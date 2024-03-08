تنويه بالدعم ووراثة وشعور لا يوصف.. شاهد "أول هجانة سعودية في حائل" والقصة
نَوَّهَت "لميس الشمري" أول هجانة سعودية في حائل، والتي تزاحم بموهبتها في ميادين سباقات الهجن، إلى دعم المجتمع للمرأة ومشاركتها في مجال سباقات الهجن؛ حيث تمكّنت مؤخّرًا من الفوز بالمركز السادس في القعود منذر بأولى مشاركاتها الرسمية.
وتفصيلًا: روت "الشمري"، في تقرير للإعلامي منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع"، قصة عشقها وعلاقتها بالإبل التي ورثتها من أجدادها. وقالت: "تربطني بالإبل علاقة محبة ومودة ورثتها من جدي الذي زرع فينا حبّ الإبل من طفولتنا، وكان يعلمنا على أدقّ التفاصيل في التعامل معها، وأطمح في المستقبل للوصول إلى الأفضل".
وتجد "لميس" متعتَها في ميادين الهجن وتجهيزها للسباقات، مشيرة إلى أن أول مشاركة لها كانت في مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وحقّقت مركزًا مشرفًا.
وعن شعورها كونها أول هجّانة بمنطقة حائل، قالت "الشمري": إنّه شعور لا يوصف، واعدة بتقديم الأفضل مستقبلًا.