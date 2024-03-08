تنويه بالدعم ووراثة وشعور لا يوصف.. شاهد "أول هجانة سعودية في حائل" والقصة

وتفصيلًا: روت "الشمري"، في تقرير للإعلامي منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع"، قصة عشقها وعلاقتها بالإبل التي ورثتها من أجدادها. وقالت: "تربطني بالإبل علاقة محبة ومودة ورثتها من جدي الذي زرع فينا حبّ الإبل من طفولتنا، وكان يعلمنا على أدقّ التفاصيل في التعامل معها، وأطمح في المستقبل للوصول إلى الأفضل".