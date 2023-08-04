"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان. وكذلك تشهد أتربة مثارة، تشمل القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد رياحًا شديدة على الطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة والربوعة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة ينبع. وكذلك أتربة مثارة، تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء والعديد والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.