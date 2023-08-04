"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان. وكذلك تشهد أتربة مثارة، تشمل القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد رياحًا شديدة على الطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.