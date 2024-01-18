اكشتوا وتنزهوا.. "الحصيني" عن "طقس إجازة نهاية الأسبوع": أمطار بهذه المناطق

وأضاف: "أجواء مناسبة على معظم المناطق، وأجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا وباردة ليلًا"؛ مشيرًا إلى أن "من يبقى ليلًا يثقل الملابس في الوسطى والشمالية والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية"؛ فيما يميل الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا.