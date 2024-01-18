اكشتوا وتنزهوا.. "الحصيني" عن "طقس إجازة نهاية الأسبوع": أمطار بهذه المناطق

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة لإجازة نهاية الأسبوع.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع اكشتوا وتنزهوا في البر أو الاستراحات".
وأضاف: "أجواء مناسبة على معظم المناطق، وأجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا وباردة ليلًا"؛ مشيرًا إلى أن "من يبقى ليلًا يثقل الملابس في الوسطى والشمالية والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية"؛ فيما يميل الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا.
وتابع: "الرياح من خفيفة إلى متوسطة ولا تمنع التنزه على الوسطى والشمالية والشرقية، ومن متوسطة إلى شبه قوية شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وسواحل الخليج العربي ووسط ساحل البحر الأحمر؛ إلا أن يصرفها الله".
وأردف: "الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية الخميس والجمعة، وعلى الباحة وعسير وجازان أيام الخميس والجمعة والسبت".
وأبان أن "الأمطار المتوقعة متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة، والله أعلم".