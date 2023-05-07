أمير الرياض يرعى حفلَ تدشين البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني

ويضمّ البرنامجُ الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"؛ مجموعةً من المبادرات والبرامج النوعية التي تشمل خمسة مسارات هي: "المعارض التوعوية" وتتضمّن إقامة معارض توعوية بالأمن السيبراني في مختلف مناطق المملكة، تستهدف أكثر من 350 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، ومسار "المحاضرات الافتراضية" الذي يستهدف تقديم محاضرات افتراضية متعددة في مجال الأمن السيبراني لجميع فئات المجتمع، ومسار "الجلسات الإرشادية" الذي يختصّ بتقديم جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، تشتمل موضوعاتها على مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.