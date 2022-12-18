"أرامكو" و"ساينوبك" وسابك توسّع تعاونها في أعمال التكرير والبتروكيميائيات

وتعزز هذه الإعلانات دور أرامكو السعودية مورّدًا موثوقًا للطاقة للصين، حيث تسعى الشركة لتوسيع قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030. ويتماشى هذا التعاون أيضًا مع رؤية (ساينوبك) لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيميائيات، وتوفر منتجات عالية الجودة، وطاقة موثوقة لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.